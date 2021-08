OPVALLEND. Ook de Brusselse fauna maakt gebruik van de MIVB (video)

Een MIVB-bus heeft bij Vorst bezoek gekregen van een wel héél bijzondere passagier.

De chauffeur van de bus kon filmen hoe er plots een nieuwsgierige vos opduikt aan de halte Declory, vlakbij Vorst-Nationaal. Het dier stapt een van de lege zijdeuren binnen en loopt vervolgens door het gangpad, waar het naar hartelust aan alles snuffelt. De bus is verder leeg. Naar welke bestemming de vos wilde afreizen en of dat gelukt is, is niet duidelijk.





Nu vossen volop jongen krijgen, zijn ze vaak zichtbaarder in de stad, legt bioloog Olivier Beck uit in Bruzz. «Vanwege de jongen gaan de vossen ook verder van huis om voedsel te zoeken, wat maakt dat ze vaker te zien zijn in de stad. Wat ook meespeelt, zijn de langere zomerdagen. Mensen zijn meer buiten en zien de vossen daarom ook vaker.»

