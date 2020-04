Ook in Engeland weet de bevolking dat tijdens de lockdown genoeg ‘dagelijkse beweging in openlucht’ hebben, belangrijk is.

Maar op het strand in Brighton was er donderdagochtend toch één duo op het strand, dat vond dat ‘bedsport’ daar ook onder valt.

Strandgangers Becki en Craig zagen het tijdens hun wandeling allemaal gebeuren. Craig plaatste ook een foto van het tafereel op Facebook. “Iemand moet hen even uitleggen wat ‘social distancing’ is”, plaatste hij bij onderstaand prentje.

“We waren gewoon ons eigen ding aan het doen en bewaarden de nodige afstand toen we plots een koppel gretig gebruik zagen maken van hun ‘uurtje sporten’. We hopen dat ze achteraf goed hun handen hebben gewassen”, laat Becki nog weten.

“Ze gaan zich nog schamen”

Ook de lokale overheid laat van zich horen. “Zo’n foto is natuurlijk jammer en we durven te vermoeden dat de betrokken personen zich nog gaan schamen als vrienden of familieleden hen herkennen. Het dient als een extra herinnering voor ons allen dat je nooit weet wanneer iemand toekijkt (in het openbaar, red.)”, klinkt het.

Bron: mirror.co.uk – Foto: Facebook Craig Buckland