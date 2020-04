De Amerikaanse president Donald Trump heeft op basis van een studie zijn landgenoten aangeraden een zonnebad te nemen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De studie geeft volgens het staatshoofd aan dat het virus sneller verdwijnt bij zonlicht en hogere temperaturen.

“Ik hoop dat mensen van de zon kunnen genieten, en als het een impact heeft is dat geweldig”, zei de bewoner van het Witte Huis tijdens zijn dagelijkse coronabriefing. Als hoofd van de afdeling wetenschap en technologie bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vertelde Bill Bryan dat volgens de studie het virus de helft van zijn leven bereikt in twee minuten in zomerse omstandigheden tegen achttien uur als er geen zonlicht is. Bryan en Trump vertelden niet hoe de studie is uitgevoerd en gaven geen onderliggende data.

Here is Dr. Birx’s reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA

Volgens nieuwszender CNN vroeg de president adviseurs ook of het injecteren van ontsmettingsmiddelen in de longen coronapatiënten kan genezen. “Ik ben hier om ideeën te spuien”, zei Trump, er weliswaar aan toevoegend: “Opnieuw zeg ik misschien kan je, misschien kan je niet. Ik ben geen dokter.”

De twee topdeskundigen inzake de Amerikaanse aanpak van de coronacrisis, Deborah Birx en Anthony Fauci, waren tijdens de persconferentie niet beschikbaar om commentaar te geven op de studie. Wel kwamen er al snel kritische reacties uit de wetenschappelijke wereld op de uitlatingen van de president. Zo was Emergency Management Washington, een afdeling binnen het militair departement van de Amerikaanse hoofdstad Washington, niet te spreken over de ideeën van Trump.

Please don’t eat tide pods or inject yourself with any kind of disinfectant.

If you do need help with #COVID19 issues, we have lots of resources at https://t.co/C4x8jjWL0x

Just don’t make a bad situation worse.

— WA Emergency Management (@waEMD) April 23, 2020