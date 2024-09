Ophef over weinig verhullende outfit van influencer op trouw van vriendin: “Respectloos!” (foto’s)

Een Australische vrouw heeft op sociale media voor verontwaardiging gezorgd nadat ze haar outfit toonde die ze droeg op het huwelijk van een vriendin. “Zelfs al is de bruid er oké mee, heb dan een beetje klasse”, luidt het in de reacties.

Tahlia Skaines woonde onlangs een trouwfeest van een vriendin bij. De 29-jarige Australische influencer opteerde voor een witte jurk met vooraan een grote uitsnijding. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram. “Een mooie dag om de liefde te vieren”, schrijft ze erbij.

Kritiek

Haar Instagrampost werd massaal bekeken door haar 830.000 volgers. Hoewel een hoop fans het kleedje prachtig vonden, fronsten heel wat andere volgers de wenkbrauwen. “Serieus?! Zelfs al is er geen dresscode: ben je vergeten dat die dag niet om jou draait? Je outfit is bijna identiek aan de bruidsjurk”, “Waarom heb je de behoefte om uit te pakken op het huwelijk van je vriendin? Overduidelijk onzeker”, “Ik ben in shock. Deze outfit? Voor een trouw?!”, “Zelfs al is de bruid er oké mee, heb dan een beetje klasse en draag een andere jurk”, en “Niet gepast voor een huwelijk. Ik vind het respectloos”, klinkt het kritisch in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram