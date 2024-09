Vader ‘verpest’ huwelijksaanzoek van zoon: “Ik zou zo hard wenen!” (video)

Een filmpje van een huwelijksaanzoek is viraal gegaan omdat het nogal apart is… Gelukkig bleek het uiteindelijk om een prank te gaan, maar het was toch even schrikken.

Op de beelden zien we hoe een man op een aanlegsteiger door de knieën gaat en een ring bovenhaalt voor zijn vriendin. Plots komt zijn vader in beeld, pakt het ringdoosje af en gooit het in het water. De vrouw weet niet goed hoe ze moet reageren en probeert haar teleurstelling te verbergen. Even later blijkt dat het om een grapje gaat en vraagt de man haar deze keer voor echt ten huwelijk. Ze twijfelt geen seconde en zegt volmondig ‘ja’.

Het filmpje werd massaal bekeken. De teller staat inmiddels al op 27 miljoen views. “Stel je voor dat hij in het begin de juiste ring vasthad…”, “Dit is de beste prank die ik ooit gezien heb”, “Ik zou zo hard wenen!”, “Mijn mond viel open vooraleer ik besefte dat het een grap was”, en “Gelukkig liep het goed af”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok