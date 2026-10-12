Influencer moet decolleté bedekken voor ze vliegtuig op mag: “Ik voelde me vernederd” (foto)

Een Australische influencer werd onlangs aangesproken op haar outfit voordat ze het vliegtuig op mocht. De luchtvaartmaatschappij bood haar achteraf haar excuses aan.

Caitlin Lyndon wilde onlangs een vlucht nemen van Brisbane naar Melbourne. De 33-jarige fitnessinfluencer werd bij de gate echter aangesproken vanwege haar outfit, die volgens het personeel te bloot was. Ze droeg een donkerbruine sportbeha met een diep uitgesneden decolleté, gecombineerd met een aansluitende donkerbruine legging en een open beige vest met ritssluiting.

Geviseerd

Het personeel vroeg haar om haar vest dicht te ritsen zodat haar decolleté bedekt werd. Volgens haar werd ze specifiek geviseerd vanwege haar grotere boezem en ging het niet simpelweg om het naleven van de gebruikelijke kledingvoorschriften. Ze voelde zich naar eigen zeggen vernederd. “Als ze dit bij mij doen, vraag ik me af hoeveel andere mensen ze al op die manier hebben geviseerd, maar die niet het zelfvertrouwen hadden om er iets van te zeggen”, vertelt Lyndon aan Daily Mail.

Excuses

Volgens een woordvoerder van Virgin Australia heeft de luchtvaartmaatschappij inmiddels contact opgenomen met Lyndon en haar excuses aangeboden. “We staan rechtstreeks in contact met de klant en hebben onze excuses aangeboden voor haar ervaring. Virgin Australia vindt het belangrijk om alle passagiers eerlijk en respectvol te behandelen. We nemen de bezorgdheden die de klant heeft geuit ernstig”, klinkt het. Lyndon vindt de excuses echter niet oprecht en eist via haar advocaten een formele verontschuldiging.

Foto: Instagram