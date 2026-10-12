Deze mannen weten niet hoe een vrouw plast met een tampon in. Lotte Vanwezemael legt het uit! (video)

Zo, duidelijk voor iedereen.

Het Nederlandse entertainmentplatform RUMAG vroeg onlangs aan twee mannen op straat of ze wisten hoe een vrouw plast als ze een tampon inheeft. De heren begrepen er – gek genoeg – geen snars van. In de reacties krijgen ze er flink van langs. “Precies nooit opgelet tijdens de biologieles!”, “Dat zijn nou mannen… Pff!” en “Om te janken!”, klinkt het onder meer.

Niet hetzelfde gaatje

Lotte Vanwezemael haalde op MNM het misverstand voor eens en altijd de wereld uit. “Het is eigenlijk hetzelfde als plassen zonder tampon. Een tampon zit in de vagina, terwijl de urine via de urinebuis uit de plasbuisopening komt. Je kan dus gewoon plassen terwijl je een tampon inhebt. Het enige wat kan gebeuren, is dat het touwtje nat wordt. Je kan dat touwtje ook naar achteren leggen, tussen je billen, zodat het niet nat wordt wanneer je plast”, aldus de seksuologe.

Foto: Instagram