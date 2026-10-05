Nummerplaat van vrachtwagen lokt discussie uit: “Wist niet dat dit mag in België” (foto)

Een vrachtwagen op de Belgische wegen is viraal gegaan door zijn opvallende nummerplaat.

Het gaat om een trekker van het type Volvo FH die onlangs gespot werd op onze wegen. Op de gepersonaliseerde nummerplaat lezen we ‘PROBLEEM’. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, al is niet duidelijk waarom de eigenaar precies voor deze nummerplaat gekozen heeft. Wel weten we dat het in ons land nog steeds 1000 euro kost om zelf je plaat te kiezen.

Bedenkingen

De foto werd gedeeld in een Facebookgroep die opvallende nummerplaten verzamelt. “Wist niet dat vrachtwagens zo’n plaat mogen hebben in België. Dacht dat dat alleen bij auto’s kon”, reageert iemand. “Zelfs aanhangwagens en motoren mogen gepersonaliseerde nummerplaten hebben…”, antwoordt iemand anders daarop. “Geweldig!”, “Nooit geen problemen met een Volvo”, “De ideale nummerplaat voor mij” en “Volvo is de beste!”, lezen we verder in de reacties.

Foto: Facebook