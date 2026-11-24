Heuglijk nieuws voor Ianthe Tavernier en Joren Dumont! Ze stappen in het huwelijksbootje. Dat maakten ze bekend op Instagram.

Het zijn momenteel gouden tijden voor Ianthe Tavernier (38) en Joren Dumont (41). Anderhalf jaar geleden kregen ze hun eerste kindje (dochtertje Lélo), vorige maand kochten ze samen een eigen huis en nu zijn ze ook nog eens verloofd. Op Instagram glundert Ianthe met een prachtige verlovingsring naast haar aanstaande. “Van verliefd naar verloofd… Schoon promotie”, schrijft ze erbij.

Babysit

Het aanzoek verliep echter niet van een leien dakje, zo vertellen ze in Dag Allemaal. “Er gingen heel wat voorbereidingen aan vooraf”, legt Joren uit. “Ianthe moest optreden op een verjaardagsconcert van Ingeborg in Brugge, en ik zou komen supporteren. Achter haar rug om heb ik dan de babysit een uurtje vroeger laten komen, zodat ik de verlovingsring die ik al gekocht had naar vrienden kon brengen. Die hebben een buitenverblijfje in de regio waar ik het aanzoek wilde doen, zie je. Zij moesten die ring meepakken naar Spanje, want als ik aan de security in Zaventem mijn handbagage moest tonen en Ianthe zou die ring zien, was de verrassing weg. Die mensen zijn dus op de afgesproken dag naar de afgesproken plek gereden, een kerkje op een idyllisch, pittoresk plaatsje. Ze moesten de ring meebrengen en een boeketje bloemen, en ze moesten zich goed verstoppen”, aldus Joren.

Pijnlijke voeten

De wandeling naar het kerkje duurde echter langer dan verwacht, zo vertelt Ianthe. “Joren had gezegd: ‘In Mijas, een mooi wit dorpje, zijn er ook van die ezeltjes waarmee je op de foto kan. Onze vrienden komen ook naar daar, het is een beetje in de bergen, we gaan een paar honderd meter moeten wandelen.’ Ik dacht: ‘Oké, tien minuutjes wandelen, da’s niet erg, ik trek m’n ballerina’s aan, sportschoenen zijn niet nodig.’ We parkeerden de auto en begonnen te stappen, maar na drie kwartier waren we nog aan het wandelen. Mijn voeten begonnen serieus pijn te doen. Ik vroeg meermaals aan Joren of hij wel helemaal zeker was dat we in de juiste richting aan het wandelen waren, maar hij bleef vol overtuiging zeggen dat we juist zaten. Wat bleek uiteindelijk? We hadden onder aan die berg naar links moeten gaan in plaats van naar rechts”, klinkt het.

Gezonde stress

“Ik had netjes opgezocht wanneer de golden hour was, de zonsondergang was om 17u12”, vult Joren aan. “Maar het begon stilaan al donker te worden, dat vond ik verdacht. Om een lang verhaal kort te maken: we zijn op onze passen teruggekeerd, ik ben in het halfduister een paar keer gevallen en heb mijn voet licht verstuikt. Uiteindelijk zijn we via de juiste weg alsnog bij het kerkje aanbeland. Och, nu kunnen we ermee lachen, op het moment zelf was het wel even gezonde stress. Een leuk verhaal om aan de kersttafel te vertellen, dat dan weer wel. Echt weer eentje op ons lijf geschreven. Maar mijn aanzoek draaide wel bijna op een relatiebreuk uit”, lacht hij.

Foto: Instagram