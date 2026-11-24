Pommelien Thijs oogst heel wat lof met foto’s op het strand. “Prachtvrouw!”, wordt er gereageerd.

Pommelien Thijs vertoeft momenteel in Thailand, waar ze ‘Knokke Off: De film’ opneemt. De 25-jarige zangeres postte op Instagram enkele sfeerbeeldjes van ginder. Ze poseert op het strand in een zomers, blauw topje met speelse strikjes.

Eenvoud

En haar volgers? Die reageerden massaal op de twee kiekjes. “Mooi in alle eenvoud, respect!”, “Knapste!”, “Maar jij bent zo mooi!”, “Breng wat zon mee, want het is hier koud!”, “Schoonheid!” en “Prachtvrouw!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram