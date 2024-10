Ophef over outfit van vrouw op huwelijk van vriendin: “Totaal niet gepast!” (foto)

Er is commotie ontstaan over de outfit van een trouwgast. De meesten vinden de outfit te weinig verhullend voor een huwelijksfeest.

Een Redditgebruiker deelde onlangs een foto van een vriendin van haar. Binnenkort wonen ze immers samen het trouwfeest van een gemeenschappelijke vriendin bij, maar de poster heeft haar bedenkingen bij de outfit van haar vriendin. “Is deze jurk wel gepast voor een huwelijk? Ik kan het nauwelijks geloven, maar mijn vriendin vindt dat dus wel”, legt ze uit.

Aandacht trekken

Het gaat om een jurk die onderaan voor een groot stuk doorschijnend is en een diep decolleté omvat. De meerderheid van de Redditors zijn van mening dat het kleedje niet echt geschikt is voor een huwelijk. “Als trouwgast moet je niet proberen om aandacht te trekken. Deze jurk schreeuwt: ‘Kijk naar mij!’”, “Ik zou zoiets nooit dragen”, “Totaal niet gepast!”, “Eerder voor een discotheek, maar dat is het zowat”, en “Het zou oké zijn als de onderrok tot onderaan dicht was, maar dat is niet het geval. Ik vind het decolleté persoonlijk ook te diep voor een bruiloft”, lezen we in de reacties.

Foto: Reddit