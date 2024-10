Getrouwd koppel doet choquerende ontdekking wanneer ze stamboom opzoeken: “Ik zou dit tegen niemand zeggen”

Een Amerikaans koppel dat al bijna twintig jaar getrouwd is, ontdekte iets vreemds over hun familiegeschiedenis. Ze hebben er intussen echter mee leren leven.

Celina en Joseph Quinones stapten in 2006 in het huwelijksbootje. Het verliefde stel wilde dolgraag een gezin en inmiddels hebben ze samen drie kinderen. Een tijdje geleden besloot Celina om hun familiegeschiedenis eens onder de loep te nemen door middel van een DNA-test. Daaruit bleek echter dat ze… neef en nicht zijn.

Kerngezonde kinderen

Het nieuws sloeg bij het koppel in als een bom. “Ik vroeg me af of we niet meteen moesten scheiden. Zijn we wel gemaakt voor elkaar?”, vertelt ze in Daily Star. Maar ze kozen ervoor om ermee te leven en het zelfs met de hele wereld te delen. “Mijn kinderen en echtgenoot betekenen alles voor mij en we hebben ermee leren leven. Al onze kinderen hebben tien vingers en tien tenen. Het is in ieder geval een goed ijsbreker”, klinkt het.

Verdeelde reacties

Het koppel kreeg heel wat gemengde reacties op hun openbaring. “Waarom zou je samen blijven?”, “Ik zou dit tegen niemand zeggen”, en “Dus niemand van de familie herkende jullie op het huwelijk?”, luidt het aan de ene kant. Anderen steunen hen dan weer. “Als je gelukkig bent, hou het dan zo. Maak je geen zorgen over het verleden of over wat mensen zeggen. Hou van je prachtige familie en negeer de rest”, lezen we ook.

Foto: TikTok