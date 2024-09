Bruid waagt zich aan doorschijnend trouwkleed: “Die jurk zit je als gegoten!” (foto)

Een Amerikaanse vrouw koos een wel héél opvallende jurk uit om in het huwelijksbootje te stappen. Ze deelde het exemplaar op Reddit, waar ze heel wat complimenten krijgt.

Trouwen doe je – normaal gezien – maar één keer in je leven. Je wil er op je grote dag dan ook stralend uitzien. Het perfecte trouwkleed kan daar voor een groot stuk bij helpen. Onderstaande vrouw opteerde voor een iets gewaagder exemplaar. Het is een prachtjurk, maar ook wel behoorlijk doorschijnend.

Bewondering

De bruid in kwestie deelde op Reddit een foto waarop ze in de trouwjurk poseert. “Ik zei ja tegen de jurk!”, glundert ze, al maakt ze duidelijk dat de finale versie “een voering zal hebben”. In de reacties wordt er vol bewondering gesproken. “Ik ben dol op de jurk, hij staat je geweldig!”, “Wauw! Die jurk zit je als gegoten!”, “Als ik er zo uit zou zien, zou ik er niet eens een voering in steken. Ik zou waarschijnlijk ook geen blauw slipje dragen, haha”, en “Het is ook best sexy zonder de voering!”, lezen we onder meer.

Foto: Shutterstock / Reddit