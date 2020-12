Een kerstprank met een kind heeft bij sommige mensen kwaad bloed gezet.

Op beelden is te zien hoe een meisje naast de Grinch zit in een Amerikaans winkelcentrum. De bedoeling is dat er een foto van haar genomen wordt naast het in de kerstman verkleedde typetje uit ‘How the Grinch Stole Christmas’.

Problemen met het vertrouwen van mensen

De Grinch vraagt haar om op drie ‘wheee’ te zeggen wanneer hij aftelt van één tot drie. Op dat moment zet de Grinch een systeem in gang waardoor ze op het kussen voor haar vliegt. Niets ernstigs, uiteraard, maar sommigen hebben toch hun bedenkingen bij de prank. “Ik word hier eerlijk gezegd verdrietig van. Ze werd in verlegenheid gebracht” en “Dat zou ik mijn dochter nooit aandoen. Dat arme meisje heeft vertrouwensproblemen voor de rest van haar leven”, klinkt het onder meer in de reacties.

Overdreven

Anderen relativeren de ophef dan weer. “Als je hier boos van wordt, begin dan alsjeblieft niet aan kinderen. Er is niets mis met grapjes uithalen met kinderen. Binnen tien jaar lacht ze hiermee”, lezen we ook.

Het bericht Ophef over kerstfoto met kind: “Dat zou ik mijn dochter NOOIT aandoen” (video) verscheen eerst op Metro.