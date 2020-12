Het klinkt als een spannend filmscript: rapper breekt in bij een jong hip stel – hij acteur, zij barista – en bedreigt hen met een neppistool. Wat er dan gebeurt, zou de creatiefste filmmaker misschien niet eens kunnen bedenken.

Blake Davis pakte vervolgens zijn samoeraizwaard en doodde de indringer op straat. Hem hangt nu een maximale straf van 25 jaar boven het hoofd. De zaak riep allerlei reacties op en een jury in Sydney sprak hem vrij van moord, maar oordeelde dat hij zich wel schuldig maakte aan doodslag. Iets wat zijn vriendin zichtbaar emotioneerde.

Visibly emotional, Hannah Quinn and Blake Davis leave court on bail after being found guilty in the samurai sword killing case. Photo @mooyspics https://t.co/ZeP98PiVU1 #court pic.twitter.com/cuOpId1pcj — SMH Photography (@photosSMH) December 22, 2020

Neppistool vs samoeraizwaard

De 31-jarige Davis werd verdacht van moord, omdat hij twee jaar geleden rapper Jett McKee doodde, meldt ABC. McKee brak in bij het huis van Davis en zijn vriendin Hannah Quinn in Sydney en bedreigde het stel met een neppistool terwijl hij geld eiste.

Quinn en Davis verklaarden dat zij McKee, toen hij het huis uit vluchtte, achtervolgden omdat ze vreesden dat hij door zou gaan met zijn aanval. Davis doodde vervolgens McKee op straat met het zwaard, nadat zijn vriendin de inbreker tegen de grond had gewerkt.

Zelfverdediging?

Het koppel verklaarde te hebben gehandeld uit zelfverdediging. De politie vond dat er geen sprake meer was van dreiging, omdat McKee buiten het huis werd gedood.

De jury oordeelde al na een dag dat Davis niet schuldig is aan moord, maar wel aan doodslag waar 25 jaar op staat. Hoe lang Davis de gevangenis in moet, hoort hij later. Quinn is volgens de jury schuldig aan medeplichtigheid aan doodslag. Op sociale media verschillen mensen hierover van mening en velen vinden dat zij in elk geval vrijuit moet gaan.

