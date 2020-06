Een opmerkelijke manier om de goede zaak te steunen.

Enkele comédiennes laten op Twitter weten dat ze topless foto’s naar fans sturen, in ruil voor een bewijsje dat er geld gedoneerd werd aan de ‘Black Lives Matter’-beweging óf een gelijkaardig goed doel.

Vorige week woensdag liet comédienne Sarah Mowrey op Twitter weten dat als iemand 25 dollar of meer doneert, ze in ruil een pikante foto (inclusief ontblote boezem) stuurt. Op één dag tijd zamelde zo meer dan 6.000 dollar in.

Ook comédienne DeAnne Smith sprong mee op de kar. Zij wist in totaal al meer dan 30.000 dollar in te zamelen. En zo zijn er nog succesvolle inzamelacties geweest. Maar niet iedereen is even blij met de manier waarop…

Ophef

Kritiek op de actie bleef echter niet lang uit. Sommigen vinden dat het de ernst van de zaak niet genoeg benadrukt én dat het sexy selfies zou promoten op de kap van leed.

Dat dat zeker niet haar bedoeling was, laat Mowrey nu ook weten. “Ik hoop dat mensen focussen op de betogingen en (de strijd tegen, red.) politiegeweld in plaats van op de naaktfoto’s. Ik kreeg echter veel berichtjes van mannen die zeiden dat dit hen over de streep trok om nu toch te doneren”, klinkt het.

If you make a donation to Black Lives Matter (or any org in the thread below) of $25 or more and DM me the reciept I will send you a pic of my tits. My tits are good too, when that crazy ex gf song “heavy boobs” came out people far-and-wide DMed it to me. https://t.co/13jlROYfGJ pic.twitter.com/ahyHe8I86i — Mowrey (@SarahMowrey) June 3, 2020

I’ll probably do another round of donations for tit pics tomorrow! So far @courtneykocak and @DeAnne_Smith and I have raised over $12K! Check out their pages because they’re still racking up donations!! pic.twitter.com/chxNAsfoJZ — Mowrey (@SarahMowrey) June 3, 2020

GOD DAMN Y’ALL! Over $29,800! I’ll have more thoughts tomorrow but for now, THANK YOU, WEIRDOS ❤️ Black Lives Matter now & always https://t.co/y2r00Evihc — DeAnne Smith (@DeAnne_Smith) June 4, 2020

Mama Corny for donations… I’m joining @sarahmowrey, fighting racism with racy pics. DM me receipts (today’s date!) for any donations over $25 to the link below and you will get an honestly hot ass nude from me. I started buying lingerie this year. DMs close at Midnight PST. pic.twitter.com/Inv463Yi1v — hornyforjustice (@thestankskank) June 5, 2020

Finally made it thru my dms. Gonna leave ‘em open for the rest of the day bc last-minute stragglers are still pouring in. SEND ME UR $50+ donation to #BLM w/ today’s date & I’ll send u a tit pic 🔥 Tell ur friends, horn dogs ➡️ #BlackLivesMatter https://t.co/UlByJeqg55 pic.twitter.com/mLHPXN14zv — thirsting 4 justice (@courtneykocak) June 4, 2020

Foto: Twitter Sarah Mowrey – Bron: Vice.com