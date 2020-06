Dokters halen wel vaker rare objecten uit de lichamen van hun patiënten, maar dit verhaal slaat alles. Indiase chirurgen troffen namelijk een telefoonoplader aan in de blaas van hun patiënt.

De 30-jarige man besloot naar de dokter te gaan nadat hij met buikpijn kampte. Hij kreeg een laxeermiddel voorgeschreven, maar dat mocht niet baten. Pas nadat de man bekende dat hij eerder al zijn oortjes per ongeluk had ingeslikt, besliste zijn dokter om een kleine snede te maken in zijn maagdarmkanaal, waardoor duidelijk werd dat de patiënt een loden kabel van 61 cm in zijn blaas had zitten. Het team van dokters besliste om de kabel met een operatie te verwijderen.

Maar liefst vijf chirurgen waren nodig om het onding te verwijderen, de operatie zelf duurde 45 minuten. “Ik werk al 25 jaar als dokter, maar ik heb nog nooit zoiets gezien”, zei een van hen. De dokters denken dat de man de kabel had ingeslikt voor “seksuele bevrediging”, al heeft de patiënt daar zelf niks over verklaard.

