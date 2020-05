Een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur is doorgeslagen nadat hij te horen kreeg dat hij mocht beschikken. Hij reed vervolgens met zijn vrachtwagen over de peperdure Ferrari van zijn baas.

Het opvallende tafereel speelde zich af in een bedrijf in Chicago. De vrachtwagenchauffeur was slechts vier dagen in dienst en na één rit besloot de baas om hem te ontslaan. Hij werd wel gecompenseerd voor bewezen diensten, maar toch sloegen de stoppen van de werknemer door.

Dure wraak

De man vroeg aan zijn baas of de Ferrari GTC4 Lusso, die voor het bedrijf geparkeerd stond, van hem was. Daarop antwoordde hij positief. “Dan zul je zien wat er gebeurt als je me belazert”, reageerde de vrachtwagenchauffeur. Vervolgens kroop hij in zijn vrachtwagen, duwde het gaspedaal volledig in en knalde op de Ferrari van 375.000 euro.

Opgepakt

Door de zware impact kwam de vrachtwagen gedeeltelijk op de Ferrari terecht. De schade aan het voertuig is immens. De baas belde de politie waarna de ontslagen werknemer gearresteerd werd.

