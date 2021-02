Voor veel mensen is het een gewoonte om bij het opstaan meteen de smartphone erbij te nemen. Dat blijkt toch niet zo goed te zijn…

De meeste mensen beschikken tegenwoordig over een smartphone en gaan meteen aan het scrollen wanneer het alarm ’s morgens afgaat. Volgens dokter Karan Raj, die werkzaam is bij de Britse nationale gezondheidsdienst, kan dat een negatieve impact hebben op je werkzaamheid voor de rest van de dag.

Opstaan met stress

In een TikTok-video legt hij uit dat je bij het opstaan beter even wacht met je telefoon vast te nemen. “Als je wakker wordt, gaan je hersenen over van een delta-golf (slaap) in een thèta-golf (ontwaken). We hebben die thèta-golf nodig voor ons leervermogen en oplossingsgericht denken. Als je opstaat en je checkt meteen je smartphone – sociale media, berichten, enzovoort – dan sla je de thèta-golf over en ga je meteen over in stressvolle bèta-golven. Dat heeft een impact op je prestaties voor de rest van de dag”, klinkt het.

