Een jonge moeder heeft een hilarisch momentje beleefd toen ze de ‘Buss It’-challenge deed. Haar zoontje komt zich even moeien en is slechts geïnteresseerd in één ding.

Ruthe Terra is de trots mama van een flinke jongen die met zijn 1 jaar nog maar net kan stappen. Onlangs nam de 26-jarige mama een TikTok-video op waarin ze de ‘Buss It’-challenge doet. Daarin poseren mensen in hun alledaagse outfit, maar als de beat gedropt wordt, moeten ze plots hun mooiste outfit bovenhalen.

Borstvoeding

Dat liep allemaal goed tot haar zoontje in beeld wandelt. En het ventje heeft duidelijk honger, want hij is meteen gefocust op de boezem van zijn mama. “Wat een blunder. Wanneer je borstvoeding geeft en je baby borsten ziet, ziet hij melk”, schrijft ze erbij.

Hilarische reacties

De video werd al meer dan 16 miljoen keer bekeken en zowat iedereen lag in een deuk. “Hey mama, wat ben je aan het… Oh, is het etenstijd? Goed als ik mijn gang ga?”, wordt er gelachen in de reacties.

