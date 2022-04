OEPS. Zwijn zoekt chips, maar sluit zichzelf per ongeluk op in stationwagen: «Wie houdt er nu niet van Cheetos?»

In zijn zoektocht naar een heerlijk zakje Cheetos is een navelzwijn in de Amerikaanse staat Arizona flink in de penarie beland. In zijn enthousiasme sloot hij zichzelf op in de auto en zette hij de auto in neutraal, waardoor de geparkeerde wagen de straat oprolde. De lokale politie kon het zwijn gelukkig snel bevrijden.

In een Facebookpost van de lokale politie van Yavapai County, in Arizona, doet de Sheriff’s Office het voorval uit de doeken. «Op 6 april 2022 reageerde een politieman van de Yavapai Country Sheriff’s Office op een oproep in Cornville voor de melding van een navelzwijn in een personenauto. Toen de politieman ter plekke kwam, vond hij een Subaru Station Wagon met een wild navelzwijn erin opgesloten», klinkt het.

De eigenaar van de wagen had de achterklep van de stationwagen open laten staan tijdens de nacht, waardoor het zwijn naarbinnen kon springen. Daar lag namelijk een zakje Cheetos, dat hij «tot de laatste kruimel» opgegeten heeft. «Kan je het hem kwalijk nemen? Wie houdt er nu niet van een midnight Cheeto snack?», klink het bij de Yavapai County Sheriff’s Office.

Auto in neutraal

Alleen liep het toen goed mis: toen het zwijn in de wagen sprong, klapte de achterklep dicht, waardoor het dier vast kwam te zitten. Eenmaal de chips opgepeuzeld waren, probeerde het zwijn tevergeefs te ontsnappen uit de auto. Het dier baande zich een weg naar het dashboard, richting de passagiersdeur. Daar zette het zwijn ook de auto in neutraal, waardoor de wagen over oprit rolde richting de straat.

Eenmaal de oproep over het zwijn binnenkwam, kon de lokale politie snel de achterklep weer open zetten waardoor het diertje opnieuw de vrije natuur in kon rennen.

De politie waarschuwde in zijn bericht nogmaals om zwijnen niet te voederen.

