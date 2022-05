NJAM. Dolfijnen kunnen elkaar herkennen via de smaak van elkaars urine, volgens studie

Een nieuwe studie van de Universiteit van St. Andrews, Schotland, beweert dat dolfijnen vrienden en familie kunnen herkennen zonder ze te zien of te horen. Ze herkennen elkaar namelijk via de smaak van hun urine en andere uitscheidingen. Ware vrienden delen tenslotte liefde, leed en lichaamsvocht, toch?

Door het observeren van acht tuimelaardolfijnen in gevangenschap werd antwoord gezocht op de vraag of dieren, net zoals mensen, leden van hun soort kunnen categoriseren als «vrienden». «Dolfijnen zijn de eerste gewervelde dieren waarbij we hebben kunnen vaststellen dat ze elkaar herkennen door middel van smaak alleen», vertelt onderzoeker Jason Bruck aan het Frans persagentschap AFP. «Ze houden hun mond open en proeven de urine van dolfijnen die ze kennen langer dan die van vreemde dolfijnen.» Urine heeft ook als voordeel dat het lang in het water aanwezig blijft.

Om tot die vaststelling te komen onderzochten professor Vincent Janik, directeur van het Schotse Ocean Institute, en collega’s Jason Bruck en Sam Walmsley een groep dolfijnen van het Dolphin Quest resort in Hawaii en Bermuda. De dolfijnen zwemmen daar dagelijks met toeristen. Het voordeel was dat die dolfijnen in sociale groepen leefden in natuurlijk zeewater. Ze verzamelden urinemonsters van die dolfijnen en stelden een collectie dolfijnenpipi samen om te gebruiken voor hun studie.

Pisinstinct

Professor Janik en co. wilden namelijk testen hoe dolfijnen reageren op verschillende urinemonsters van verschillende dolfijnen. Ze gaven de zeezoogdieren een urinemonster van een dolfijnenvriendje dat ze kenden en een urinemonster van een dolfijn dat ze niet kenden. Wat bleek? Dolfijnen bleven langer hangen bij de urinemonsters van dolfijnen die ze kenden. Ten slotte voegden de wetenschappers geluid toe. Dolfijnen ontwikkelen een uniek geluid wanneer ze jong zijn. Wanneer het gefluit van de dolfijn overeenkwam met de staal urine die in het water werd gegoten, bleven de dieren langer in de buurt van de luidsprekers. De juiste combinatie van geluid en urine wekte dus grotere belangstelling.

Daardoor vermoeden de wetenschappers dus dat dolfijnen een uniek smaakvermogen hebben, waardoor ze via hun smaakorgaan andere leden uit hun sociale groep kunnen herkennen. De wetenschappers verwijzen naar de ongebruikelijke sensorische cellen op de tong van dolfijnen als oorzaak.

De studie werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Science Advances.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/njam-dolfijnen-kunnen-elkaar-herkennen-de-smaak-van-elkaars-urine-volgens-studie