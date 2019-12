Er loopt een derde wolf rond in ons land. Het dier heeft in de Antwerpse Kempen al twee schapen gedood. Het is nog niet duidelijk of het zich hier zal vestigen of op doortocht is.

Het meldpunt Welkom Wolf van natuurvereniging Landschap vzw is duidelijk: er loopt een wolf rond in de Antwerpse Kempen. Dat concludeert het uit de meldingen van mensen die het dier zagen, de analyse van voetstappen en de twee dode schapen in Zoersel. Daar trof een boer een van zijn dieren zondagochtend dood aan. Eerst dacht hij nog dat een hond de dader was, maar hij maandagochtend weer een dood schaap vond, moest het wel de schuld van een wolf. De mensen van Welkom Wolf bevestigde dat de dieren om het leven werden gebracht met een efficiënte beet in de hals, typisch voor de wolf.

Overschakelen van schaap op hert

Het is de derde wolf die in Vlaanderen opgemerkt wordt. Landschap vzw onderzoekt momenteel DNA-stalen om na te gaan waar het dier vandaag komt. De kans is groot dat het om een jong mannetje gaat dat een roedel in Nederland of Duitsland heeft verlaten. Dat is typisch voor mannetjes tussen 10 en 22 maanden oud. Ze gaan dan op zoek naar een eigen gebied en partner.

Het is ook nog niet bekend of het dier zal blijven leven in de Kempen of dat het doortrekt naar een ander territorium. Wolven kunnen tot 80 kilometer per nacht afleggen, dus het dier is misschien alweer de grens overgestoken. Wat wel vaststaat is dat de wolf nog steeds zwervend is. Daarom doodt hij ook schapen, wat voor hem een makkelijke prooi is. Eenmaal hij een geschikt territorium gevonden heeft, zal hij op zwaardere dieren jagen, zoals herten en everzwijnen.

Het bericht Nieuwe wolf duikt op in Antwerpse Kempen verscheen eerst op Metro.