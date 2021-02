Bevallen in een tandartspraktijk. Het is maandag een vrouw uit het Nederlandse dorp Velp overkomen. Zonder te weten dat ze zwanger was, beviel ze afgelopen week totaal onverwacht in een tandartspraktijk. Ze was daar naartoe gebracht door twee agenten die haar te hulp waren geschoten.

De agenten liepen maandagochtend nietsvermoedend door het centrum van het dorp, toen een voorbijganger hen aansprak. Ze vertelde dat ze bij een vrouw stond die weeën leek te hebben. De vrouw wist tot op dat moment alleen niet dat ze zwanger was.

Tandartspraktijk

De agenten riepen meteen de hulp van een ambulance in en zochten naar een geschikte plek voor de bevalling. En zo belandde ze bij een tandartspraktijk in de buurt.

Ondanks dat de bevalling zeer onverwacht was, verliep alles soepel, zo meldt de politie op Instagram. “De baby was al geboren nog voordat de ambulance er was.”

Herman

De baby kwam maandag om 09u08 ter wereld. De kersverse moeder en haar kindje, die de naam Herman heeft gekregen, maken het goed. “Dankzij de hulp van de omstander en de samenwerking met de politie, ambulance en de meldkamer gaat alles goed met baby Herman.” Wel is de baby opgenomen in het ziekenhuis omdat hij erg licht is. Hij namelijk zo’n 1.450 gram.

Het bericht Nederlandse vrouw ontdekt bij tandarts dat ze zwanger is en op bevallen staat verscheen eerst op Metro.