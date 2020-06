Het mooie weer van afgelopen weken nodigde uit om lekker te zonnen. Ook aan de andere kant van de Noordzee, in Groot-Brittannië, was het warm. Reden voor een man uit Essex om het er eens lekker van te nemen. Naakt bij een treinspoor.

De zonaanbidder bleef niet onopgemerkt. Sterker nog: bezorgde spoorwegwerkers dachten dat de man niet meer leefde. Ze zagen “een paar voeten, maar geen tekenen van leven”. Daarom schakelden ze de politie in, die de – blijkbaar de nog niet zo gebruinde – man aanzagen voor een lijk.

In een tweet laat de politie weten dat ze zich haastten naar de melding. Toen ze aankwamen vonden de agenten “een man van achter in de dertig die naakt zonnebaadde”.

Yesterday we had a call about a body within the railway boundary.

Railway workers could only see a pair of feet but reported no signs of life.

Rushing to the scene officers found a man in his late 30s enjoying some nude sunbathing.

Please dont sunbathe nude on the railway! pic.twitter.com/2ngu02PLsb

— BTP Essex (@BTPEssex) June 2, 2020