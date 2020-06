Volgens een nieuwe studie van de Harvard University in de VS kan seksueel contact het coronavirus verspreiden. De onderzoekers raden aan om preventieve maatregelen in de slaapkamer te nemen. Een mondmasker tijdens het vrijen kan bijvoorbeeld helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Een mondmasker dragen tijdens de seks klinkt een beetje vreemd, maar het helpt wel. Volgens een recent onderzoek van de Harvard University zijn preventieve maatregelen tijdens je meest intieme momenten belangrijk om het coronavirus niet verder uit te dragen. Zoenen is natuurlijk moeilijk met een stuk stof voor je gezicht, maar de wetenschappers raden het ook sterk af. Verder zorg je er best voor dat je kamer spik en span is door grondig met zeep of alcoholdoekjes te poetsen. En je moet je uiteraard ook voor en na de seks douchen. Een proper lichaam is niet alleen fijn voor je partner, maar het stopt ook de verspreiding van het virus.

De onderzoekers wilden graag weten welke vormen van seksueel contact het meest risicovol zijn op de verspreiding van covid-19. De studie werd daarom opgedeeld in verschillende scenario’s. Onthouding, masturbatie en sexting zijn niet zo risicovol, maar seks met iemand die niet bij je inwoont is problematisch. Je mag dus enkel vrijen met je huisgenoten, anders is de kans groot dat de uitbreiding van het coronavirus zal toenemen.

Volgens onderzoeksleider dr. Jack Turban is volledige onthouding van seksuele activiteiten voor sommige mensen niet haalbaar. “Zij kunnen het best vrijen met iemand uit hun bubbel”, zegt dr. Turban. “Seksuele ontzegging is absoluut niet wenselijk op lange termijn. Via gedocumenteerde verslagen van eerder opgelegde onthoudingen weten we dat niet iedereen zich eraan zal kunnen houden en het zal veel schaamte met zich meebrengen.”

