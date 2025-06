Is dit de droogste gepersonaliseerde nummerplaat ooit? (foto)

Fout is het in elk geval niet…

Ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld: gepersonaliseerde nummerplaten. Niet zo vanzelfsprekend, want zo’n grapje kost je maar liefst 1000 euro. Maar dan kan je je natuurlijk volledig laten gaan en iets origineels op je platen laten drukken. De eigenaar van onderstaande BMW M3 Touring twijfelde wellicht zo hard dat hij het gewoon bij ‘NMRPLAAT’ hield. Origineel? Zegt u het ons. Droog? Zo droog als de Sahara.

Politiecontrole

De bewuste foto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. “Nochtans is het een letterplaat”, knipoogt iemand. “Tja”, reageert nog iemand al even droog als de nummerplaat zelf. Een laatste volger kan zich voorstellen dat het er hilarisch aan toe moet gaan tijdens een politiecontrole. “Wat is je nummerplaat?” – “NMRPLAAT.” – “Ik vraag: wat is je nummerplaat?” – “NMRPLAAT.” – “Dat wordt extra boete wegens smaad”, lacht hij.

Foto: Facebook