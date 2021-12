Na cavia-chip nu gemberkameel op Marktplaats: «Hoogste bod 2.060 euro»

Een berucht cavia-chipje werd vorige week nog voor 420 euro verkocht en nu is daar de gemberkameel. Gemberkameel? Precies! Een stuk gember in de vorm van een kameel. Te vinden op Marktplaats en het hoogste bod staat op 2.060 euro.

Marktplaats, vergelijkbaar met 2dehands in België, is een verzameling van allerlei bijzondere vormen van handel, blijkt ook nu weer. Het cavia-chipje kreeg al de nodige aandacht en werd daadwerkelijk verkocht voor honderden euro’s.

Bijzondere vondsten van Marktplaats

Dat er aan de meest simpele dingen geld te verdienen valt, blijkt ook uit het ‘unique selling point’ van de gemberkameel. Waarschijnlijk zou je in de supermarkt niet opkijken van dit stuk gember, maar de Tilburgse Ivo zag toch daadwerkelijk een dier in de smaakmaker.

Hart van Nederland schrijft over de vondst van Ivo. Zijn collega’s en zus drongen aan om de kameel op Marktplaats te zetten. En jawel, de biedingen kwamen al snel binnen. De teller staat inmiddels op 2.060 euro en daarmee verslaat de kameel de cavia, die 420,69 opleverde, ruimschoots.

Gemberkameel als investering in de toekomst

Volgens Hart van Nederland klinken op social media geluiden of de gemberkameel toch niet een gemberneushoorn is. Ivo doopte de vondst dan ook tot ‘neushoornkameel’. De Tilburger heeft wel een nobel doel voor ogen. Zo wil hij de opbrengst investeren in cryptovaluta. Zijn zus moedigde hem aan om de gemberkameel te verkopen. Mocht de investering meer geld opleveren, krijgt het dochtertje van zijn zus de opbrengst. Ivo’s nichtje is momenteel nog maar twee maanden oud, maar zou op haar achttiende zomaar eens de vruchten kunnen plukken van de wortelknol. «Het bedrag dat uit de investering komt is, als ze 18 jaar wordt, voor haar.»

