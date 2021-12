Dame deelt prachtige natuurfoto. Maar mensen met ‘stoute’ gedachten zien iets helemaal anders! (foto)

Viraal gaan op Twitter: hoe doe je dat?

Je kan uitpakken met een straffe video of een populaire opinie. Of je kan blijkbaar doen wat onderstaande dame deed: een prachtige natuurfoto delen.

We zien een rotsachtige omgeving en een prachtige lichtstraal schijnen op een wateroppervlak. Werkelijk adembenemend. Maar de dame in kwestie zit met een probleem.

“Zeg me dat ik niet de enige ben die ‘het’ ziet. Alstublieft, ik maak me zorgen over mezelf”, plaatst ze bij het prentje. En inderdaad: eens je het ziet…

Ook haar Twitter-volgers zien meteen wat de dame bedoelt. “Je bent niet de enige die het opmerkt”, klinkt het meermaals. In geen tijd werd haar tweet zo’n 882 keer gedeeld en kreeg ze bijna 20.000 likes. Viraal gaan op Twitter valt dus best wel mee… Kijk maar:

Tell me it’s not just me who sees it. Please, I worry about me 😬🤣 pic.twitter.com/M764PSxxx9

— Mairead (@Midge1415) November 28, 2021