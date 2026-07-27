Vrouw gechoqueerd door bloot lichaamsdeel op armleuning in vliegtuig: “Waarom ik?!” (video)

Een Amerikaanse vrouw was gedegouteerd door wat ze plots op haar armleuning zag in het vliegtuig. “Waarom zijn mensen toch zo vies en onbeleefd?”, klinkt het in de reacties.

De vrouw, die zich op TikTok ‘kenziewt’ noemt, nam onlangs een vlucht en merkte plots dat er iets op haar armleuning lag. Toen ze zag wat het was, schrok ze zich een ongeluk. Het was een onverzorgde blote voet van een vrouw die achter haar zat.

Viraal

Ze filmde het tafereel en deelde de beelden op TikTok. Het filmpje ging al snel viraal en werd inmiddels meer dan drie miljoen keer bekeken. “WAAROM IK?! Wat doe je überhaupt in zo’n situatie?? Meid, alsjeblieft. Niet na de dag die ik achter de rug heb”, zucht ze bij de video.

Verontwaardiging

Ook in de comments regende het verontwaardigde reacties. “Ik zou er iets van gezegd hebben. Hoe ouder ik word, hoe minder filter ik heb”, “Waarom zijn mensen toch zo vies en onbeleefd?”, “Als mijn tenen er zo uitzagen, zou ik ze nooit het daglicht laten zien”, “WAAROM denken mensen dat een vliegtuig hun woonkamer is?” en “Ik zou er water op hebben gespoten”, lezen we onder meer.

Foto: TikTok