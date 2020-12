Haaa, de feestdagen… Hoog tijd om weer massaal kaartjes te sturen!

Da’s ook wat Adem Watermans mama dezer dagen aan ‘t doen is. Maar ze had nog een klein vraagje voor zoonlief.

“Ik ben bezig aan jouw kerstkaartje. Zet ik er gewoon ‘voor Adem’ op of heb je al een vriendje?”, vraagt ze voor de zekerheid aan haar zoon.

“Geen vriendje. Je mag er gewoon mijn naam opzetten”, laat Adem via WhatsApp weten. Maar wat zijn moeder dán vroeg, had ie ongetwijfeld niet verwacht.

“Jezus moeder, ‘t is Kerstmis!”

“Ok, doe ik”, antwoordt mama nog op de boodschap dat ze het kerstkaartje gewoon aan ‘Adem’ mag richten. “Denk je dat het door jouw persoonlijkheid of jouw looks komt?”, gooit mamalief er nog even vlotjes achter…

“Jezus moeder, ‘t is Kerstmis”, reageert Adem. “Wel, jouw broers en zussen hebben wél een partner”, antwoordt mama nog droogjes met een x-je op het einde… Adem deelde een screenshot van het ‘leuke gesprek’ op Twitter en daar werd zijn post in geen tijd massaal gedeeld. Kijk maar:

MUM 😳 MERRY CHRISTMAS TO YOU TOO. pic.twitter.com/lM6DCcRmoW — Adem Waterman (@ademwaterman) December 20, 2020

Foto: Instagram Adem Waterman – Bron: The Sun