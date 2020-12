Een Thaise reddingswerker werd afgelopen weekend opgeroepen voor een dringende interventie na een aanrijding met een motor. De man was echter verbaasd toen hij op de plaats van ongeluk geen mens, maar een babyolifant aantrof. Met de dreiging van volwassen olifanten in de buurt twijfelde hij geen seconde om het olifantje te redden.

De ervaring reddingswerker Mana Srivate probeert al 26 jaar mensenlevens te redden, maar een babyolifant? Daar had hij nog nooit hartmassage aan moeten geven. De Thaise man was afgelopen weekend niet aan het werk toen hij plots werd opgeroepen om te komen helpen na een ongeval met een motorfiets. Bij aankomst bleek het niet enkel om een menselijk slachtoffer te gaan, maar ook om een babyolifant. Die werd aangereden toen haar kudde de weg probeerde over te steken.

“Ik was erg ongerust”

In een snel viraal gegane video is te zien hoe de man niet twijfelt om het dier te reanimeren. “Het is mijn instinct om levens te redden, maar ik was erg ongerust omdat ik de moeder en andere olifanten het dier hoorden roepen”, zo vertelt hij aan Reuters. Met een boze volwassen olifant wil je immers niet sollen.

Tevens had de man weinig idee of zijn reanimatietechniek ook bij olifanten werkte. “Ik ging er vanuit dat het hart van een olifant op dezelfde plek zou zitten als bij een mens, en ik bekeek snel een online filmpje.”

Eerste succesvolle reanimatie

Na tien minuten stond de olifant plots weer recht. Een emotioneel moment voor Mana: het was niet alleen de eerste olifant, maar ook het eerste levend wezen dat hij succesvol had kunnen reanimeren na een verkeersongeluk. “Ik moest bijna huilen toen het weer bewoog”, klinkt het.

Het dier werd daarna meegenomen voor verder onderzoek, maar bleek geen ernstige verwondingen meer te hebben. Nadien lieten de dokters het olifantje weer los op de plek van het ongeval, waar het beestje snel werd herenigd met de kudde. “De olifanten kwamen snel terug toen de moeder haar baby hoorde roepen”, aldus Mana. Ook de motorrijder maakte het na enige verzorging goed.

Het bericht Reddingswerker reanimeert babyolifant in uniek moment: “Is mijn instinct om levens te redden” (video) verscheen eerst op Metro.