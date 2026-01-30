Vrouw beseft te laat dat haar outfit doorschijnend is: “Dus daarom keek iedereen naar mij!” (video)

Een vrouw droeg onlangs een nieuwe jurk tijdens een avondje uit. Alleen bleek die doorschijnender dan ze dacht…

De vrouw, die zich MsAllyMari noemt op TikTok, ging onlangs met vriendinnen naar een nachtclub. Ze droeg een aansluitende, zilverkleurige mini-jurk. Niets aan de hand, tot ze naar het toilet ging. “We hebben ons geweldig geamuseerd in de nachtclub, ondanks een kleine kledingblunder”, schrijft ze bij haar TikTok-video.

Even schrikken

Daarin legt ze uit wat ze ontdekte. “Je kunt gewoon door mijn jurk heen kijken. Ik merkte het pas op het toilet en schrok. Ik wilde daar wat foto’s maken en dacht: ‘Oh nee…’ Misschien is dát waarom iedereen zo keek toen ik naar het toilet liep”, lacht ze.

Lovende reacties

Het filmpje werd al bijna drie miljoen keer bekeken. “Zit als gegoten en je bent mooier dan een bloem”, “Die jurk staat je fenomenaal!”, “En het is echt prachtig”, “Ik zie geen enkel probleem!”, en “Je ziet er fantastisch uit, gewoon prachtig”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok