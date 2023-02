“Ik masturbeer wanneer mijn buren thuis zijn in de hoop ze op te winden”

Masturberen is gezond, dat is ondertussen al ettelijke malen wetenschappelijk bewezen. Wat misschien niet zo hard onderzocht is, is het principe van te masturberen om je buren op te winden. Dat is in ieder geval het doel van een 55-jarige vrouw.

Een 55-jarige dame heeft bekend dat ze thuis in de badkamer masturbeert wanneer ze weet dat haar buren thuis zijn. Ze fantaseert er dan over hoe de buren haar kunnen horen en zelf zin krijgen in een vrijpartij. De vrouw deed haar verhaal tijdens de podcast ‘Sex with Emily’ van de sekstherapeute Emily Hope Morse. De anonieme vrouw vertelt: “Ik kreeg plots jonge buren naast me zo’n jaar geleden. Van zodra ik weet dat ze thuis zijn kruip ik onder de douche en masturbeer ik. Is dat vreemd?”, zo vraagt ze zich af.

Kaarsjes

”Ik hou ervan om een bad te nemen, te douchen, met wat kaarsjes aan. Het totaalpakket zeg maar. Maar sinds ze naast mij zijn komen wonen, spendeer ik wel wat meer tijd in de badkamer, als ik eerlijk ben. De presentatrice van de podcast wond er in ieder geval geen doekjes om: “Ik denk dat dat heel gezond is. Ik ben van mening dat je seks als één van je prioriteiten beschouwt en dat is goed. Je weet wat je nodig hebt en je draagt zorg voor jezelf.”

