“Mijn buur heeft zo’n luide seks dat de verf van mijn plafond komt…”

Een vrouw is ten einde raad door haar buren die blijkbaar zo’n luide vrijpartijen hebben dat de verf van haar plafond komt. Volgens de dame zijn ze sowieso niet echt sympathiek, getuige de luide voetstappen doorheen de dag.

Attente buren, je voelt alsof je de loterij hebt gewonnen als je er hebt. Maar voor deze vrouw draaide dat dus anders uit. Naast het vele lawaai doorheen de dag, kampt ze ook met vrijpartijen die de ‘normale’ decibelnorm overstijgen. “De muren beven letterlijk en de verf valt zo van mijn plafond. Dat is toch niet meer ok?”, zo zegt ze in een post op de populaire communitywebsite ‘Mumsnet’.

Wilde seks

”Ik woon in een appartementje onder buren die duidelijk een houten of laminaatvloer hebben. Dat ze doorheen hun flat stappen met veel gebonk, daar kan ik nog mee leven. Net als elke kast die dichtgeklopt wordt of elke schuif die ze dichtkletsen. Maar nu wordt het echt belachelijk, vind ik. Ze hadden ongelooflijk wilde seks en ik kon echt alles horen. Ik ben een uur mijn kamer uit geweest die recht onder hun slaapkamer is en dan werd alles weer stil. Blijkbaar hadden ze een halfuurtje pauze genomen en begon het weer helemaal opnieuw. Mensen zeggen dat ik met hen moet praten, maar dat weiger ik. Ze weten dat ik hen kan horen, want zij horen mij ook”, aldus de vrouw.

