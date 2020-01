De taskforce tegen fietsdiefstallen in het Amerikaanse Portland is slachtoffer geworden van een wel heel ironische misdaad: afgelopen donderdag werd de werkfiets van agent Dave Sanders gestolen.

“Help agent Sanders zijn gestolen fiets terug te vinden”, klinkt het op de Twitterpagina van de antidiefstalbrigade. “Dit illustreert wellicht het probleem van de fietsdiefstallen hier in onze stad.”

Sanders was te laat voor een onderzoeksjury en maakte zijn fiets met handboeien vast voor het gerechtsgebouw. Wanneer hij anderhalf uur later terugkeerde, hingen de handboeien er nog maar was de fiets, met een opvallend politielogo op, verdwenen. De diefstal werd gefilmd door een bewakingscamera.

Bizar

“Op de beelden is te zien hoe de dief voorbij wandelt en de fiets bekijkt”, aldus Sanders. “Dan stapt hij verder en houdt hij plots halt, alsof hij denkt ‘Hey, ik denk dat ik het ga doen!’. Vervolgens draait hij zich om en slaat hij toe. Het is echt bizar.”

Elke dag worden in Portland 27 fietsen gestolen, waarvan ongeveer 10% teruggevonden worden. “Het is ontmoedigend dat we op zo’n dieptepunt gekomen zijn, dat iemand denkt weg te komen met het stelen van een politiefiets”, zucht Sanders.

Het bericht BIZAR. Fiets gestolen van brigade tegen fietsdiefstallen verscheen eerst op Metro.