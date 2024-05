Meisje hoort ‘monsters’ in slaapkamer, maar dan doen haar ouders AKELIGE ontdekking… (video)

Een Amerikaans gezin deed onlangs een bizarre ontdekking in de slaapkamer van de dochter. “Dit is letterlijk mijn grootste nachtmerrie!”, klinkt het in de reacties.

Een 3-jarig meisje klaagde onlangs over monsters in haar slaapkamer in Charlotte, een stad in de Amerikaanse staat North Carolina. Haar ouders staken het aanvankelijk op haar fantasie omdat ze onlangs de film ‘Monsters, Inc.’ had gezien, maar het meisje bleef erover praten.

Warmtecamera

Op een dag merkte haar mama een zwerm bijen op ter hoogte van de zolder en de schouw. Ze lieten een imker langskomen om de situatie te onderzoeken. Die ging met een warmtecamera door de slaapkamer van het meisje en al snel bleek dat er wel degelijk iets aan de hand was. Achter een muur in de slaapkamer van het meisje troffen ze een gigantisch bijennest aan van zo’n 50.000 exemplaren, samen met 45 kilogram honingraat. “Het leek wel een horrorfilm”, zucht de moeder in Daily Star. Uiteindelijk wisten ze de bijen in dozen te verplaatsen naar een bijenstand.

Nachtmerrie

De moeder deelde een video van het opvallende tafereel op TikTok, waar het inmiddels bijna tien miljoen keer bekeken werd. “Oh mijn God!”, “Eerlijk? Ik zou liever monsters in de muur hebben dan 50.000 bijen”, “Dit is letterlijk mijn grootste nachtmerrie!”, “Brrrr, tijd om te verhuizen”, en “Dit is zo akelig”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok