Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, is “bedroefd”, omdat ze beschuldigd wordt van pestgedrag tijdens haar verblijf in Kensington Palace. Volgens een Britse krant zou Markle verschillende medewerkers het leven hebben zuur gemaakt. Haar advocaten spreken van een lastercampagne, niet toevallig vlak voor het veelbesproken interview van Oprah Winfrey met Harry en Meghan.

De Britse krant The Times meldt dat Jason Knauf, de voormalige perschef van Meghan en Harry, in oktober 2018 een e-mail had verstuurd naar Simon Case, de privésecretaris van prins William. Daarin spreekt Knauf over wangedrag van Meghan Markle, de vrouw van prins William. Zo zou ze verschillende paleismedewerkers hebben gepest, en was er sprake van “vernedering en tranen” bij een paar medewerkers. Over welk soort pestgedrag het zou gaan, is niets bekend.

“Berekende lastercampagne”

De advocaten van Markle zeggen dat de beschuldigingen gebruikt worden om een vals beeld neer te zetten van de Amerikaanse actrice, vlak voor het veelbesproken interview van Oprah Winfrey met Meghan en Harry. “Laten we dit maar noemen wat het is: een berekende lastercampagne gebaseerd op misleidende en schadelijke desinformatie.”

Een woordvoerder laat weten dat Markle bedroefd is door de aantijgingen, vooral omdat ze zelf ooit slachtoffer was van pestgedrag. “Ze is vastbesloten om door te gaan met het creëren van medeleven over de hele wereld en zal ernaar blijven streven om het goede voorbeeld te geven en te doen wat goed is”, klinkt het.

Interview met Oprah

Over de hele wereld wordt reikhalzend uitgekeken naar het interview van de Amerikaanse Oprah Winfrey met Meghan en Harry, dat komende zondag wordt uitgezonden. Zender CBS gaf al twee korte clips vrij van het interview. Daarin zei Harry onder meer dat hij vreesde dat “de geschiedenis zich zou herhalen”, waarmee hij lijkt te verwijzen naar de dood van zijn moeder, prinses Diana, die in 1997 in Parijs omkwam bij een auto-ongeluk toen ze probeerde te ontsnappen aan de paparazzi die haar achtervolgden.

