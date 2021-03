De Cypriotisch-Orthodoxe Kerk heeft gevraagd om de inzending voor het Eurovisiesongfestival van het land in te trekken. Het nummer ‘El Diablo’ zou de morele waarden van het land belachelijk maken door te pleiten voor “onze overgave aan en de aanbidding van de duivel”.

“Ik schonk mijn hart aan el diablo … want volgens hem ben ik zijn engel”, zo klinken de lyrics van Elena Tsagrinou’s nummer ‘El Diablo’ – de inzending voor het Eurovisiesongfestival van Cyprus. Volgens de publieke omroep, Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC), beschrijft het nummer een relatie van misbruik tussen twee geliefden. Maar daar gelooft de Cypriotisch-Orthodoxe Kerk niets van.

“Het nummer prijst in wezen de fatalistische onderwerping van mensen aan het gezag van de duivel”, schreef de Heilige Synode, het hoogste beslissingsorgaan van de Kerk, dinsdag in een verklaring. De Kerk drong er tevens bij de staatsomroep op aan om de inzending te vervangen door een die “onze geschiedenis, cultuur, tradities en onze vorderingen weergeeft”.

De nationale Eurovisie-inzending veroorzaakte al heel wat ophef op het oost-mediterraanse eiland. Naast religieuze organisaties en een extreemrechtse partij moeten ook veel gewone Cyprioten niets van het nummer weten, zo maken ze duidelijk op sociale media. Bovendien viel een paar dagen een man de terreinen van de publieke omroep binnen om te protesteren tegen het lied. Hij noemde het al schreeuwend “godslasterlijk” en een belediging voor het christendom.

“Niet de bedoeling om gevoelens te kwetsen”

Bestuursvoorzitter van CyBC Andreas Frangos benadrukt dat de inzending niet zal worden ingetrokken. Volgens hem was het echter niet de bedoeling om iemands religieuze gevoelens te kwetsen. Tijdens een nieuwsuitzending gaf hij toe dat de publieke omroep beter haar best had moeten doen om het thema van het nummer – een foute relatie – uit te leggen.

Maar de Cypriotische Kerk verwerpt die “metaforische interpretatie” en noemt de inhoud “onaanvaardbaar en provocerend”. “Het vertegenwoordigt een vreselijke subcultuur, die volledig in strijd is met onze waarden en indruist tegen onze Griekse en orthodoxe tradities”, klinkt het. De institutie maakt zich sterk dat ze een “stortvloed aan reacties” hebben ontvangen van duizenden mensen die hun “terechte teleurstelling” over het lied uitten, waaronder veel “gerespecteerde muzikanten”.

Sinds 1974 wordt het noordelijke deel van Cyprus bezet door Turkije, waardoor het eiland bestuurlijk in twee is verdeeld. De Cypriotisch-Orthodoxe Kerk wordt al eeuwen gezien als de hoeder van het geloof en de etnische identiteit van Grieks-Cyprioten. Volgens de Kerk kan het nummer uit “een semi-bezet thuisland dat strijdt voor vrijheid” dus veel beter een andere boodschap brengen.

