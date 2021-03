Mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt, spreken vaak over het licht aan het einde van de tunnel. Wat dat precies inhoudt, weet niemand, al heeft deze TikTokker wel een verklaring om over na te denken.

Brandon Monhollen las de mogelijke verklaring een tijdje geleden in een boek. De theorie fascineerde hem enorm en daarom deelde hij ze met zijn volgers op TikTok.

Huilen bij geboorte

Zo vraagt hij zich af of het zomaar eens zou kunnen dat, wanneer we sterven, het licht aan het einde van de tunnel een ziekenhuis is waarin we geboren worden. “Het feit dat baby’s bij de geboorte meestal wenen, zou dan verklaard kunnen worden door het feit dat we beseffen dat we gestorven zijn en alles en iedereen verloren hebben. Hoe ouder we worden, hoe meer we vergeten over ons vorige leven, maar sommige stukjes duiken af en toe op, en dat zouden dan déjà vu’s zijn”, legt hij uit.

Piekeren

Zijn TikTok-video ging viraal en werd intussen al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken. Heel wat mensen vinden de theorie best wel interessant. “Wow, man. Ik denk dat dat het meest logische is dat iemand hier ooit over heeft gezegd”, “Sinds ik deze theorie gehoord heb, kan ik niet meer stoppen met piekeren erover”, en “Klinkt een beetje als een aflevering van ‘Black Mirror’”, lezen we onder meer in de reacties.

Bedenking

Nog iemand maakte er wel een serieuze bedenking bij. “Als wij inderdaad het licht zijn dat herboren wordt uit een vorig leven, hoe komt het dan dat de bevolking groeit?”, klinkt het.

