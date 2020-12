Een TikTok-video waarin een man zich niet netjes uitlaat over zijn vriendin, is viraal gegaan. Alles was immers te zien en te horen via de deurbelcamera.

Colbi Carlson schrok zich een hoedje toen ze de videobeelden van de beveiligingscamera aan de voordeur bekeek. Daarop was immers te zien hoe haar vriend het volgende over haar zei toen hij haar huis verliet: “Weet je wat ik wil voor Kerstmis? Een nieuwe vriendin”, zei hij tegen een vriend.

Uitmaken

De vrouw deelde de video op TikTok. “Leuke kerst voor mij”, schreef ze erbij. De video werd massaal bekeken, intussen meer dan 28 miljoen keer. “Hij is nu toch je ex, hoop ik?”, “Maak het nu meteen gedaan met hem” en “Je gaat hem nu toch dumpen?”, klinkt het onder meer.

Verwarring

Achteraf nuanceerde Colbi de feiten en nam ze het zelfs op voor hem. “Het was een grapje. Ik vertelde hem per ongeluk dat hij een ‘downgrade’ was, dus zei hij dit voor de grap terug en excuseerde hij zich. Mijn excuses voor de verwarring. Ik waardeer de steun voor mocht dit me echt overkomen”, verduidelijkte ze.

