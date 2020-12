Een Britse gevangene is vorige week erg diep gegaan om zo succesvol mogelijk uit de cel te ontsnappen. De man wilde ongezien Frankrijk bereiken door de 50-kilometer lange Kanaaltunnel uit te lopen. Hij werd echter tijdens zijn wanhopige poging geklist en moest voor de rechtbank verschijnen. Dat schrijven verschillende Franse en Britse media.

Wie al eens per trein naar Londen is gereisd, heeft al kennis kunnen maken met het sterk staaltje ingenieurskunde van de Kanaaltunnel. De Eurotunnel of ‘Chunnel’ tussen Frankrijk en Engeland is zo’n 50 kilometer lang en is niet geschikt voor voetgangers. Toch besloot een ontsnapte Britse gevangene het er vorige week op te wagen, in de hoop om zo ongemerkt Frankrijk te bereiken.

De 31-jarige man, wiens identiteit verder onbekend blijft, wist de strenge beveiliging te omzeilen en kon zo de tunnelingang in Folkestone bereiken. Hij bleef daarbij echter niet ongezien, waardoor politieteams aan weerszijden van de tunnel naar de gevangene op zoek gingen. Het Franse politieteam kon de man uiteindelijk opsporen. “Ze hebben hem gearresteerd in naar de tunneluitgang in Coquelles begeleid”, zegt een politiebron. “Hij was aan het lopen om zo snel mogelijk in Frankrijk te komen. Hij vormde een duidelijk gevaar voor alle tunnelgebruikers, inclusief hemzelf.”

Vertraging

Het is niet duidelijk hoe tot hoe ver de wanhopige man in de in de tunnel is geraakt, maar boeten zal hij met zekerheid. De door hem veroorzaakte vertraging in het treinverkeer kostte operateur Eurotunnel naar schatting zo’n 50.000 euro aan inkomsten. Via een versnelde procedure kon de waaghals meteen voor de rechtbank verschijnen. Door een gebrek aan informatie moet de man echter in voorhechtenis blijven tot de nieuwe zitting op 1 februari.

De Kanaaltunnel, die tot 75 meter onder het zeeniveau gaat, is erg zwaar beveiligd. Voor het incident van vorige week sloeg tot zover bekend slechts één man, een Soedanese migrant, erin om de tunnel te voet in te komen. De migrant sloeg er in tegenstelling tot de gevangene wel in om de overkant te bereiken, alvorens alsnog gearresteerd te worden aan de uitgang.

Het bericht Gevangene probeert Engeland te voet te ontvluchten in bizarre ontsnappingspoging via Kanaaltunnel verscheen eerst op Metro.