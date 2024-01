Man vraagt vriendin ten huwelijk, maar dan gooit hun dochter roet in het eten… (video)

Op geestige beelden is te zien hoe een peuter het huwelijksaanzoek van haar ouders ‘verpest’.

Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af in de Verenigde Staten. Op de beelden zien we hoe een koppel samen met hun dochter geniet van een dagje aan zee. De man wilde van het gezellige moment gebruik maken om zijn vriendin ten huwelijk te vragen en filmde het tafereel vanaf zijn smartphone die op de grond lag.

Dochter in beeld

Op het moment dat hij zijn aanzoek doet, wandelt hun dochtertje op de telefoon af en begint ze ermee te spelen. Bijgevolg werd het jawoord en de innige knuffel die daarop volgde maar half en half gefilmd.

Romantisch

Het filmpje werd inmiddels al meer dan 10.000 keer bekeken. “Prachtig huwelijksaanzoek”, “Ik hoop zo hard dat dit echt was, want het is zo mooi en romantisch”, en “Wat een schattige dochter hebben jullie”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: YouTube / ViralHog