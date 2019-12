Een Amerikaanse man heeft op een wel heel bizarre manier ‘voor Kerstman’ gespeeld. Hij overviel een bank en gooide vervolgens op straat het geld de lucht in.

David Wayne Oliver stapte afgelopen maandag gewapend de Academy Bank binnen in het stadje Colorado Springs. Hij eiste een onbekende hoeveelheid geld – al gaat het minstens over enkele duizenden dollars – en wandelde er vervolgens mee naar de dichtstbijzijnde Starbucks.

Daar begon hij volgens getuigen de biljetten in het rond te strooien terwijl hij ‘vrolijk kerstfeest’ riep. Voorbijgangers geloofden hun ogen niet, maar raapten het geld op en brachten het terug naar de bank.

De 65-jarige man bleef doodkalm op een bankje zitten en wachtte tot de politie arriveerde. Die pakte hem vervolgens op. Hoewel er al heel wat geld teruggebracht werd naar de bank, blijken er nog duizenden dollars te ontbreken. Het is niet duidelijk wat er met dat geld gebeurd is.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019