Het is Kerstmis voor iedereen, maar deze kat dacht even dat haar Kerstmis zou uitdraaien op een regelrechte nachtmerrie. Iemand leek er immers met haar droomcadeau vandoor te gaan…

Onlangs hielp de Britse schrijfster Tracy King haar zus met het inpakken van cadeautjes om op te sturen. Daar heb je uiteraard kartonnen dozen voor nodig en eentje was zo groot dat zelfs Tracy erin paste. Dat deed ze ook, en net op dát moment kwam Cloppy de kat de kamer binnen.

Gechoqueerd

Toen ze zag dat Tracy in de doos zat, sprak haar gezicht boekdelen. Cloppy moest en zou de gigantische kartonnen doos te pakken krijgen. “Ik schoot zo hard in de lach dat een foto nemen bijna onmogelijk was. Ze zag er zo gechoqueerd uit”, vertelt Tracy aan The Dodo.

Spinnen

Tracy verloste Cloppy uit haar lijden door haar de doos cadeau te doen. Al snel veroverde ze het kartonnen huisje. “Ze was erg blij en begon te spinnen”, klinkt het.

There’s a massive box in my sister’s lounge, I told her to get in it. The cat’s face pic.twitter.com/kyjCy4t8cd — Tracy King (@tkingdot) December 19, 2019

