Man met grootste geslachtsdeel ter wereld: “Ik moet altijd voorzichtig zijn” (foto’s)

De man met het onofficiële record van de langte penis ter wereld te hebben geeft in een recent interview aan dat sommige mensen het moeilijk hebben met zijn grootte tijdens een stomende vrijpartij.

Het blijft een eeuwenoud ‘probleem’ bij mannen. Vele kerels geven toe dat ze er niets op tegen zouden hebben om een groter geslachtsdeel te hebben, ondanks dat vrouwen meermaals hebben aangegeven dat de grootte er niet toe doet. Jonah Falcon, die een exemplaar heeft van meer dan 34 cm in erectie, laat in een interview een licht schijnen op het (seks)leven van de grootste penis ter wereld.

Luchthaven

Zo moest hij al verschillende keren onderzocht en gefouilleerd worden op de luchthaven, omdat ze dachten dat hij iets meesmokkelde. En ook vrijen verloopt soms niet van een leien dakje. “De grootste uitdaging is om mensen of mezelf geen pijn te doen tijdens de seks. Ik gebruik zowat alle soorten glijmiddel die er beschikbaar is. Ik herinner me dat ik ooit bezig was in een verkeerde richting en ik er een kleine breuk aan overhield. Niemand zit er ook op, want dat is bijvoorbeeld een manier om ‘m te kwetsen”, aldus Falcon.

Foto: Unsplash