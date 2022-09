Vrouw volledig van de kaart nadat ze ontdekt dat haar partner haar broer blijkt te zijn

Een anonieme vrouw deelde op Reddit een opmerkelijk verhaal hoe de man met wie ze al enkele jaren een relatie heeft eigenlijk haar biologische broer bijkt te zijn.

Naar eigen zeggen vindt ze het nog altijd enorm ‘vreemd’ om erover te praten, omdat ze het maar niet kan vatten. “Ik ontdekte net dat de persoon met wie ik al zes jaar samen ben eigenlijk mijn biologische broer is. Ik ben 30 en hij is 32. Ik noem hem gewoon mijn vriend voor de rest van het verhaal dat ik hier uit de doeken doe”, zo begint ze haar post.

Geadopteerd

Ze vervolgt: “Ik was geadopteerd toen ik nog een baby was, maar ik wist dat pas toen ik in de middelbare school zat. Mijn vriend is ook geadopteerd. Het is één van de vele raakvlakken die we hebben. Onze relatie was en is nog steeds geweldig. En we begrijpen mekaar meteen. We voelden ons snel aangetrokken tot elkaar.” Op een bepaald moment wilden ze beiden meer weten over hun voorouders en deden ze een DNA-test. “Ik vond het spannend om te weten waar we net vandaan kwamen. En toen werd duidelijk dat we eigenlijk broer en zus zijn. Ik was zo in shock. Ik heb de informatie nog maar net ontvangen en ik durf het mijn vriend niet te vertellen.” De reacties op de post gaan van “7 miljard mensen, hoe groot is de kans?” tot “Het is niet hun fout, maar ze kunnen niet bij mekaar blijven”.

Foto: Unsplash