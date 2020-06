Een Oostenrijker moet een boete van 500 euro betalen omdat hij een wind liet in het bijzijn van politieagenten.

Protjes laten is menselijk, maar blijkbaar doe je dat niet altijd ongestraft. Een Oostenrijkse man raakte begin deze maand in discussie met enkele politieagenten in een park in Wenen. De sfeer werd bitsiger en aan een bankje sloeg de man de raad van de politie om te kalmeren in de wind. “De man stond op, keek de agenten recht in de ogen en liet opzettelijk een enorme scheet”, schreef de politie op Twitter.

Provocerend

De agenten apprecieerden zijn gedrag niet en lieten hem een poepje ruiken door hem een boete te geven van 500 euro wegens schending van het openbaar fatsoen. De politie benadrukt dat de boete vooral het gevolg is van zijn brutaal gedrag. “Natuurlijk krijgt niemand een boete voor een scheet, maar de persoon in kwestie gedroeg zich provocerend en weigerde mee te werken”, klinkt het.

De man liet weten dat hij de boete buiten proportie vindt en kan nog in beroep gaan.

