Een Amerikaanse missionaris in Kenia kan veroordeeld worden tot 16 jaar cel wegens het verkrachten van vier minderjarige meisjes – de jongste waren 11 – uit het weeshuis dat hij had opgericht en leidde. Zijn vrouw nam de meisjes eerst mee naar de dokter om hen anticonceptie te geven.

Gregory Hayes Dow ging in 2008 als Amerikaanse missionaris naar Kenia om er een weeshuis te bouwen, zo schrijft Lancaster Online. Hij kwam op het een idee na een missionarisconferentie in 2006, waar zijn vrouw Mary Rose Dow hem vertelde dat God wilde dat ze naar Afrika gingen. Het werd dus Kenia, maar daar liepen de dingen al gauw fout.

Volgens de openbare aanklager zou Gregory, die in 1996 al werd veroordeeld voor seksueel misbruik van een tiener, vier meisjes seksueel hebben aangerand tussen 2013 en 2017. Op het moment dat het misbruik begon zouden twee meisjes 11 jaar oud geweest zijn, en twee andere respectievelijk 12 en 13 jaar oud. De man zou de meisjes ook hebben proberen om te kopen met cadeautjes, zoals gsm’s. In 2017 legden twee van de meisjes klacht neer bij de Keniaanse politie, die een dag later een bezoek brachten aan het weeshuis. Gregory en Mary Rose waren echter nergens te bespeuren. Toen Gregory twee weken later werd gezien in New York vroegen de Keniaanse autoriteiten hem uit te leveren.

Anticonceptie

Gregory zelf beweerde onschuldig te zijn. Volgens hem had een wraakzuchtige ex-werknemer enkele rebelse tienermeisjes overhaald om te liegen. Uiteindelijk werd hij in 2019 gearresteerd en schuldig bevonden. Er hangt hem nu een celstraf van maximum 16 jaar boven het hoofd.

Wat het verhaal nog erger maakt, is het feit dat Gregory’s vrouw Mary Rose de slachtoffers eerst meenam naar een lokale dokter om hen te voorzien van anticonceptie. Zo zouden de meisjes zeker niet zwanger worden. Mary Rose werd voor die medeplichtigheid in januari 2019 al veroordeeld tot één jaar cel in een Keniaanse gevangenis of een boete van 500 dollar (ongeveer 445 euro).

