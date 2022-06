Vrouw wil in water slingeren, maar dat loopt compleet fout: «Doet pijn om ernaar te kijken!» (video)

Een Amerikaanse vrouw heeft een pijnlijk moment beleefd toen ze met een touw in het water wilde slingeren. Ze liet het touw immers veel te vroeg los…

Het tafereel speelde zich onlangs af in Acworth, een plaats in de Amerikaanse staat Georgia. Een vrouw vierde haar verjaardag met wat vrienden aan een meer. Er hing een touw om in het water te slingeren, maar toen de jarige haar kans waagde, liep het mis.

Ziekenhuis

Ze liet het touw vrijwel meteen los waardoor ze tegen de grond smakte en uiteindelijk in het water viel. Ze werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd, waar ze verzorgd moest worden aan haar lip en aan de achterkant van haar hoofd. Intussen stelt ze het goed.

Bezorgde reacties

Het filmpje werd al bijna 100.000 keer bekeken op YouTube. «Oh, het doet al pijn om ernaar te kijken!», «Vooraleer je zoiets doet, test je beter eerst of je je eigen gewicht kan optrekken», en «Vergeef me dat ik hier in een deuk lig van het lachen. Ik hoop dat ze oké is», lezen we onder meer in de reacties.





